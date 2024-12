Sport.quotidiano.net - Mantova-Pisa, parla Inzaghi: "Vogliamo tornare a vincere"

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 6 dicembre 2024 - Tra mille difficoltà visti acciacchi e rientri ilsi appresta a giocare domani al Danilo Martelli di. Iltrova un avversario imbattuto in casa con un gioco particolarmente aggressivo. Quali sono le insidie del match? “Cerchiamo di fare sempre la nostra gara al di là dell’avversario. Come sempre ho grande rispetto per ile l’anno scorso, sapete il rapporto che ho con Botturi, un amico e un grande direttore, sono molto felice per i risultati che hanno ottenuto. Si tratta di una persona per bene e competente. Al Brescia avevamo costruito qualcosa di bello insieme, ma domani saremo avversari. Ilsta dimostrando il suo valore e se la sta giocando con tutti. Veniamo da una partita straordinaria al di là del risultato, ci vorrà come sempre il miglior”.