Le migliori bollicine con cui brindare alle Feste

Lo spumante, con il suo scintillio e il suo effervescente fascino, è da secoli simbolo di festa e di momenti indimenticabili. Ma come è nata questa tradizione e perché proprio lo spumante è diventato protagonista di brindisi e celebrazioni? La risposta si trova nella storia affascinante di questo vino speciale, che intreccia innovazione, cultura e una dose di magia.Le origini dello spumante risalgono al XVII secolo e trovano il loro cuore in Francia, nella regione dello Champagne. Fu qui che i monaci benedettini, in particolare Dom Pérignon, perfezionarono il metodo per ottenere il vino effervescente. Sebbene la nascita dellesia stata inizialmente un evento accidentale, causato da fermentazioni residue nelle bottiglie, ben presto la tecnica venne affinata, trasformando quello che era considerato un difetto in un tratto distintivo e ricercato.