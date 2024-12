Le icone del Real Madrid Benzema e Ronaldo si scambiano due gol in due minuti ma Bergwijn vince

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-06 20:58:54 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Karime Cristianohanno segnato a duel’uno dall’altro mentre i migliori tiratori di tutti i tempi delsono stati protagonisti di uno scontro movimentato tra i leader Al-Ittihad e Al-Nassr nella Saudi Pro League venerdì.Dopo un primo tempo relativamente tranquillo, il vincitore del Pallone d’Oro 2022si è infilato sul secondo palo su cross basso di Muhannad Al-Shanqeeti regalando alla capolista un vantaggio al 55?.Proprio quando l’Al-Nassr sembrava fragile, l’ala Angelo irrompe sulla destra, si fa respingere un tiro dalla linea e trovasotto porta dalla ribattuta al pareggio.Stevenha segnato un ispirato vincitore al 91? per risolvere la gara e dare un potenziale colpo di martello alle speranze di titolo di Al-Nassr, lasciandoli 11 punti dietro Al-Ittihad dopo 13 partite per ciascuna squadra.