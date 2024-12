Anteprima24.it - Juve Stabia, ritorno alla vittoria: 2-1 contro il Sudtirol

Tempo di lettura: 3 minutidallo stadio Romeo Menti di Castellammare di,Michele BellameLa classifica della cadetteria è cortissima. La, piuttosto che guardare avanti, si guarda indietro: ilè a 6 punti di distanza. I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno di 2-2il Cittadella; gli ospiti, invece, vengono a Castellammare dopo quattro sconfitte consecutive: l’ultima, 0-4 in casala Cremonese. Quello di stasera è l’anticipo della sedicesima giornata di Serie B: tutta la classifica vede questo sfra Pagliuca e Zaffaroni, per quello che potrebbe essere un primo spartiacque fra le due compagini.Candellone sblocca dopo sei minuti:in vantaggio all’intervallodpagina facebook, SSIl match si sblocca dopo sei minuti con Leonardo Candellone: l’attaccante mette in rete dopo che approfitta della confusione della difesa tirolese dopo un tiro ribattuto di Adorante da parte di Poluzzi.