Investita sulle strisce pedonali Paura per Vladimir Luxuria | Poteva finire molto peggio

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Mi è successo anche questo”. Brutto incidente per. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi ha pubblicato poco fa un video in cui racconta cosa le è successo, poco lontano da casa. In poco tempo, sotto il post disono apparsi i commenti di centinaia di fan che le fanno gli auguri: “Mamma mia, le strade sono una giungla ormai! Meno male che non ti sei fatta niente”.L’incidente è avvenuto a Roma, nel quartiere Pigneto, vicino all’abitazione di, di sera. “Ad un certo punto, un motorino ha sorpassato su doppia striscia continua tutte le auto che erano in coda e mi ha“, spiega la protagonista visibilmente ancora scossa per quanto le è accaduto.Leggi anche: Al papà dicono di un incidente, va a vedere sul posto e trova il figlio Ciro: morto a 39 anni“”.