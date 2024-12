Inter-news.it - Inter-Parma 3-1, pagelle: Mkhitaryan assist-man 8, una bocciatura grave!

Leggi su Inter-news.it

L’vince contro ilcon il risultato di 3-1. Henrikhoggi è-man e merita 8 pieno, Federico Dimarco prende 7 dopo il gol. Ledel match.YANN SOMMER 6 – Deve fare solamente una parata su Cancellieri, sull’autogol non ha nessuna colpa.– DIFESAYANN BISSECK 6.5 – Stringe troppo sul contropiede che porta Cancellieri al tiro nel primo tempo, ma sbaglia solo in quel frangente. Ordinato e decisivo quando fa l’di testa per Thuram.STEFAN DE VRIJ 6.5 – Il suo momento al top della forma aiuta Inzaghi in assenza di Acerbi. Imposta come un centrocampista, difende come una diga.ALESSANDRO BASTONI 6.5 – Più attento al pericolo Man sulla sua fascia piuttosto che ad offendere. Oggi va bene così.– dal 76? MATTEO DARMIAN 5.5 – Arriva in ritardo sul gol subito, o meglio sul suo autogol che è una conseguenza.