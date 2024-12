Game-experience.it - Indiana Jones e l’antico Cerchio, la recensione: Indy colpisce ancora

Professor, bentornato. L’indimenticabile personaggio, interpretato per ben 5 volte da Harrison Ford, torna di nuovo in azione in. Machine Games e Bethesda Softwork coronano un sogno, ovvero riuscire a far rivivere quelle stesse ed identiche emozioni delle pellicole fuori dal grande schermo, sostituendo i pop corn con un controller. Un videogioco in grado di immergere il giocatore in una storia fatta di misteri e segreti, nascosti tra le pieghe del tempo e della storia. Il buonci ha sempre dimostrato che la storia, quella dei libri, non va solo studiata in biblioteca ma bisogna viverla in prima persona, diventando parte e testimone di essa.Sulla base di queste premesse, ci troviamo ad attraversare nuovamente un mondo che sta affrontando la seconda guerra mondiale, con i Nazisti intenti ad accaparrarsi ogni forma di cimelio ancestrale che possa loro assicurarsi il dominio sul mondo.