Quifinanza.it - Incentivi energetici 2025, bonus fotovoltaico al 36% e contributi al 40% nei piccoli comuni

Il settore delle energie rinnovabili in Italia sta affrontando una fase di trasformazione significativa, con l’avvicinarsi di scadenze cruciali e l’introduzione di nuove normative che ridefiniranno glie le opportunità per cittadini e imprese. Tra cambiamenti al, nuove regole per l’Ecoe il ruolo crescente delletà Energetiche Rinnovabili, ilsi prospetta come un anno chiave per la transizione energetica. Ne parliamo con Daniele Iudicone, esperto di energie rinnovabili, che ci aiuta a comprendere i cambiamenti in atto e le prospettive future.Con l’arrivo del, il panorama normativo in Italia sta cambiando. Come si sta preparando il settore della riqualificazione energetica?“Le nuove normative europee, combinate con glistatali, stanno dando un forte impulso all’efficienza energetica degli edifici.