Ilrestodelcarlino.it - In arrivo due milioni dalla Regione: "Usati per i servizi alle comunità"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Fondi per le aree rurali dell’Appennino: oltre 2di euro concessi a diversi comuni della montagna reggiana. Il finanziamento dellaè volto a migliorare o espandere idi basepopolazioni locali, con particolare attenzioneinfrastrutture sociosanitarie,attività culturali e strutture ricreative. Tra i comuni beneficiari spicca Ventasso con l’assegnazione di ben 500mila euro, seguito da Casina con 498mila euro, seppur ammessa con riserva in attesa del progetto esecutivo; segue Toano per 495mila euro, Vetto 488mila euro e Castelnovo Monti 353mila euro. Sui sette comuni dell’Unione ben cinque beneficeranno di questi finanziamenti. Al bando regionale sono state presentate 29 domande, con una richiesta di sostegno iniziale pari a oltre 12di euro. Dopo l’istruttoria, la spesa ammissibile è stata ridotta a 7,5, quindi contributi concessi per un totale di 7,2, con un consistente incremento economico pari a circa 4,7di euro complessivi.