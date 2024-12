Nerdpool.it - EA Sports FC 25 – Disponibile le scarpe dedicate a Endrick

Leggi su Nerdpool.it

Lette da calcio New Balance ‘Irmão’ Tekela Pro FG V4+ nell’edizione speciale dell’atleta di GEN/EAe astro nascente, sono ora disponibili in EAFC 25 prima del loro debutto in campo.Progettata da New Balance, la Tekela ‘Irmão’ Edition verrà lanciata in EAFC 25 prima del suo debutto in campo e nei negozi il 10 dicembre. Lette da calcio nell’edizione limitata disaranno disponibili in tutte le modalità di gioco e nell’inventario dei Club in FC 25, in modo che i giocatori possano utilizzarle con il loro avatar personalizzato. Oltre allette, New Balance ha creato una collezione di cosmetici in-game ispirati a ‘Irmão’, tra cui un kit esclusivamente digitale, un tema per lo stadio e un accessorio, che saranno disponibili nella modalità di gioco Ultimate Team in FC 25.