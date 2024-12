Liberoquotidiano.it - "Dopo tre minuti che lo ascoltavo...": Toninelli fuori controllo, l'ultima su Giuseppe COnte

Sentite cosa pensa Danilodi: «treche lomi veniva da dormire, come penso tanti italiani che non votano più il Movimento 5 stelle. Chi sa leggere tra le righe sa che non l'ho mai stimato, ho sempre saputo che non aveva niente a che fare con noi». Forse è inutile ricordare cheè stato ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel1. Lui, per esempio, se l'è dimenticato. Quello che non ha rimosso, il grillino della prima ora, è la noia mortale dei meeting con l'ex capo del governo: «Ricordo tutte le riunioni fatte con. Aveva due caratteristiche: non si capiva mai il punto dove voleva arrivare e poi non decideva mai, non prendeva mai una decisione. Mamma che coglioni! Il piattume.».ha affidato ai social questo suo sfogo contro il leader dei 5s, proprio nei giorni in cui la rifondazione del Movimento apre alla possibile guerra legale con il fondatore Beppe Grillo.