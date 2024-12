Nerdpool.it - Disponibile Fantasian Neo Dimension

Leggi su Nerdpool.it

Da oggi, 5 dicembre, è, grazie a Square Enix, l’ultima fatica di Hironobu Sakaguchi, il leggendario game designer che ha creato Final Fantasy,Neoper tutte le console e PC, comprese PlayStation 4 e Xbox One. InNeodovrai metterti nei panni di Leo e partire per un viaggio per recuperare i tuoi ricordi e risolvere il mistero di una strana infezione meccanica che sta distruggendo il mondo. Scopri una rivisitazione moderna e originale dell’amato sistema di combattimento a turni, con un sacco di meccaniche di gioco uniche ed elementi strategici che rinnovano la formula classica dei GdR. Esplora un universo multiale che prende vita grazie a più di 150 meravigliosi diorami fatti a mano.Neoporta l’incredibile storia originale e il gameplay a turni moderno di, pubblicato originariamente su Apple Arcade nel 2021, sulle nuove piattaforme con risoluzione in 4K per le console correnti e PC.