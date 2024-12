Cityrumors.it - Cagliari, marito e moglie trovati senza vita in casa riversi sul pavimento | Il punto delle indagini: non si esclude nessuna ipotesi

Li ha riil figlio che, poiché non rispondevano, si è recato aloro.suldello studio: tutte leNon poteva concludersi in modo peggiore la visita del 44enne adei suoi genitori, a. Poiché non riusciva a mettersi in contatto con loro, ha deciso all’alba di questa mattina di andare a vedere di persona se fosse tutto ok: Luigi Gulisano di 79 anni e Marisa Dessì di 82 anni, però, eranosuldello studio dimorti in: non sialcuna(cityrumors.it / ansafoto)Lei eratana, mentre lui era un agente di commercio ormai in pensione originario della Sicilia. I loro corpi sono statinell’appartamento di via Ghibli, al Quartiere del Sole, dove vivevano da anni.