Lanazione.it - Bally Studio chiude stabilimento a Lastra a Signa. Cgil: “55 dipendenti a casa senza sussudi”

(Firenze), 6 dicembre 2024 –l’aziendasrl a. Dura protesta dellache chiede un tavolo all’unità di crisi della Regione Toscana per opporsi al licenziamento di 55. Non si tratta di una ditta contoterzista ma di un Brand che produce a nome proprio abbigliamento, borse e piccola pelletteria. “Ieri sera ci è stato comunicato dal rappresentante legale dellasrl di proprietà Regent LP, fondo di investimento Californiano subentrato da qualche mese come proprietario, la chiusura dellodi. Chiusura che avviene, nei piani dell’azienda,aver utilizzato nessun tipo di ammortizzatori sociali – si legge in una nota del sindacato – Riteniamo questo percorso, che arriva alla fine di scelte aziendali non adeguate, inaccettabile, sbagliato e non praticabile”.