Movieplayer.it - Ballerina: la differenza tra Ana De Armas e Keanu Reeves nel poster dello spin-off di John Wick

Leggi su Movieplayer.it

Scopriamo in che modo i due personaggi differiranno da questo primoufficiale che ci dà un'idea del look della pellicola Nel corso del CCXP in Brasile è stato presentato un nuovodi, che mostra come l'assassina Ana desia molto diversa nel look daldi. Primo film-off del franchise disegue la Eve interpretata dalla dementre va in cerca della sua vendetta dopo l'omicidio della sua famiglia. Il film, diretto da Len Wiseman (che subentra al veterano del franchise Chad Stahelski) presenterà numerosi elementi del mondo di, tra cui camei e interpretazioni di supporto di, Ian McShane nel ruolo di Winston, Lance Reddick nel .