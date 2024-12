Oasport.it - Atalanta-Milan 2-1, la Dea prende la testa di Serie A in attesa del Napoli. Inter in scia, 3-1 al Parma

L’si è presa provvisoriamente ladella classifica generale dopo aver battuto ilin uno degli incontri di cartello della 15ma giornata diA. La Dea ha infatti fatto festa di fronte al proprio pubblico, regolando i rossoneri per 2-1: De Ketelaere ha portato in vantaggio i padroni di casa al 12? su invito di De Roon, Morata ha impattato al 22? su assist di Leao, ma poi ci ha pensato una splendida stoccata di Lookman all’87mo minuto a regalare il successo agli orobici.Gli uomini di Gasperini svettano così in vetta alla graduatoria con 34 punti e 2 lunghezze di vantaggio sul, che tra un paio di giorni potrà rispondere nell’altro big match contro la Lazio (replay dell’ottavo di finale della Coppa Italia vinto ieri sera dai capitolini). Potrebbe davvero essere l’anno buono per vincere lo scudetto da parte di una provinciale, anche se non si è ancora al termine del girone d’andata.