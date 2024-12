Thesocialpost.it - Aria polare e neve sull’Italia nel fine settimana dell’Immacolata

L’Italia si prepara a un cambio drastico delle condizioni climatiche. Secondo il Centro Meteo Italiano, l’attuale fase di stabilità, dovuta a un robusto campo di alta pressione tra Atlantico e Penisola Iberica, cederà il passo a un peggioramento invernale a partire dalla giornata di sabato per poi proseguire durante tutto il.Leggi anche: Maltempo, allertain arrivo tra venerdì e domenica: ecco doveMaltempo in arrivo: piogge, temporali eLe previsioni indicano che dalla seconda metà di sabato il maltempo interesserà diverse regioni con piogge e temporali intensi. Attesa lasulle Alpi e sull’Appennino centro-settentrionale, con accumuli localmente abbondanti. La festivitàsarà segnata da una forte instabilità atmosferica causata da un vortice depressionario sul Mediterraneo centrale, che porterà piogge diffuse e temperature in calo.