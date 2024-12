Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2024 – La Finale a Napoli per la prima volta in piazza del Plebiscito: ecco le foto

È tutto pronto per ladi X, eccezionalmente in onda stasera inserata su Sky Uno, in streaming su Now e in simulcast su Tv8. Giorgia condurrà lo show e accoglierà gli ospiti speciali Robbie Williams e Gigi D’Alessio. Uno tra Lorenzo, Mimì, Les Votives e I Patagarri vincerà il primo premio. Ingente lo sforzo produttivo messo in campo da Sky e Fremantle per questa“in esterna” di X, pronta ad accogliere oltre 16mila persone.Lo spettacolo può contare su circa 1.000 metri quadri di palco, 500 mq di videowall e 1000 corpi luminosi; 20 telecamere saranno a disposizione del regista Luigi Antonini coadiuvato dal direttore dellagrafia Ivan Pierri. La direzione artistica è affidata al team dei fuoriclasse Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, che dirigeranno sul palco 60 artisti tra cui un corpo di ballo composto da 40 ballerini, creando oltre 20 performance – ciascuna con un proprio visual e una scenografia unica.