Agi.it - Venerdì 13 di paura per i pendolari: fermi treni, metro e taxi

AGI – Ancora undi sciopero. Ancora undicancellati, ritardi,politane non funzionanti e disagi per ie lavoratori.13, mobilitazione clou del mese di dicembre che già conta una 15ina di agitazioni (solo contando quelle nazionali) incroceranno le braccia, taxi, bus,, sanità e in genere tutto il settore pubblico e privato a eccezione del trasporto aereo che manifesterà invece due giorni più tardi, il 15. La regione della mobilitazione è “contrastare sul piano economico e del lavoro una politica che asseconda la deindustrializzazione e condanna alla turistificazione della penisola”. Sono prevedibili ritardi e corse cancellate nei trasporti a causa di chi incrocerà le braccia per aderire alla protesta. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini si è detto pronto ad intervenire per lo “sciopero generale fissato il 13, guarda caso, un altro, a pochi giorni dal Natale" ma di sicuro di fronte ad una tale mole di sigle coinvolte non sarà semplice limitare i disagi.