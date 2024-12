Lettera43.it - Uk, l’Antitrust autorizza la fusione Vodafone-Three da 11 miliardi di sterline

inglese, la Competition and markets authority, dopo 18 mesi di analisi dettagliate e approfondite ha approvato la combinazione dinel Regno Unito. Le due aziende, si legge in una nota, si sono impegnate a investire 11di«per creare una delle reti 5G più avanzate d’Europa» che raggiungerà il 99 per cento della popolazione, oltre 50 milioni di clienti. L’investimento non richiederà alcun finanziamento pubblico e, come sottolineato dalla Cma, «stimolerà la concorrenza tra gli operatori di rete mobile nel lungo termine».Della Valle: «Porteremo l’Uk all’avanguardia delle telco europee»Questo il commento di Margherita Della Valle, amministratore delegato di: «La decisione crea una nuova forza nel mercato britannico delle telecomunicazioni e sblocca gli investimenti necessari per costruire l’infrastruttura di rete che il Paese merita.