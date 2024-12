Universalmovies.it - THE WELL | l’horror diretto da Federico Zampaglione dal 5 dicembre in home video

The, ultimo filmda, è disponibile per il mercatoitaliano. Editato e distribuito da CG Entertainment, il ferore horror firmato daarriva in dvd e in un box a 2 dischi contenente il blu ray e il 4k ultra hd hdr10, per godere del film nella massima risoluzione.Sempre dal 5gli abbonati al canale CG COLLECTION di Primepossono vedere THEin streaming www.prime.com/dp/B0D7GKGZBF ; i nuovi iscritti al canale possono usufruire del periodo di prova gratuito. Anche gli iscritti alla piattaforma www.cgtv.it possono vedere il film, ora incluso nel loro piano di abbonamento.THEè inoltre già disponibile per l’acquisto e ilnoleggio digitale su queste piattaforme: Prime, Youtube, Google TV, Apple TV, Tim Vision, Infinity, Chili, Rakuten TV, e sulla piattaforma di CG Entertainment, CGtv.