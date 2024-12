The Lord of the Rings | The Hunt for Gollum Aragorn e Viggo Mortensen sono stati invitati a tornare!

Leggi su Cinefilos.it

Theof the: Thefor!A marzo abbiamo saputo che un nuovo film de Il Signore degli Anelli (Theof the), intitolato Thefor, arriverà nelle sale nel 2026, con Andy Serkis alla regia che riprenderà il ruolo di Sméagol dopo aver dato vita all’iconico personaggio nella trilogia di Peter Jackson.Peter Jackson e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno anche come produttori e “saranno coinvolti in ogni fase del processo”, secondo quanto dichiarato dal CEO della Warner Bros. Discovery David Zaslav. Boyens ha recentemente confermato che la storia sarà ambientata “dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle Miniere di Moria”.Questo periodo è citato sia nei romanzi di Tolkien che nei film di Jackson, con Gandalf eche cercano di rintracciareprima che cada nelle mani di Sauron.