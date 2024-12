Thesocialpost.it - Terremoto ai Campi Flegrei: lieve scossa nella notte a Pozzuoli

tra il 4 e il 5 dicembre, una nuova sequenza sismica ha interessato l’area dei, con epicentro nei pressi di. Lo ha comunicato il Comune attraverso una nota ufficiale, riportando le informazioni fornite dall’Osservatorio Vesuviano.“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione che a partire dalle ore locali 03:47 (UTC 02:47) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei, con magnitudo massima preliminare di 1.6 ±0.3“, si legge nel comunicato.Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o edifici. Tuttavia, il fenomeno ha destato preoccupazione tra i residenti, già abituati a convivere con i segnali di attività vulcanica nell’area.Bradisismo e attività sismica nell’area flegreaLe scosse, seppur diintensità, si inseriscono in un contesto di bradisismo attivo che da anni interessa la zona flegrea, comportando sollevamenti periodici del suolo e una costante attività sismica.