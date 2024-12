Stasera X Factor 2024 | finale in diretta da Napoli

Leggi su Corrieretoscano.it

Ladi ‘X‘ è ormai alle porte:, giovedì 5 dicembre, sarà proclamato il vincitore dell’edizione. L’evento si svolgerà inda piazza Plebiscito,, con quattro finalisti pronti a contendersi la vittoria: Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives.La serata avrà inizio alle 21 e sarà trasmessa insu Sky, in streaming su Now e in simulcast su TV8. Serata condotta da Giorgia. Per la prima volta nella storia del programma, laavrà luogo in esterna, con un palco a forma di X allestito nel cuore di. Un’atmosfera di festa sarà creata dalla partecipazione di migliaia di persone che seguiranno in presenza l’evento.I concorrenti finalisti sono Lorenzo Salvetti, I PATAGARRI, Les Votives e Mimì. Per Achille Lauro, il risultato è particolarmente storico: è il primo giudice a portare la propria squadra allaal completo.