Ilnapolista.it - Sparwasser l’eroe comunista che tradì: «Fui punito per aver scambiato la maglia col capitalista Tardelli»

Leggi su Ilnapolista.it

è l’uomo che segnò uno dei gol storici del Novecento. Mondiale 1974, si giocò Germania Ovest contro Germania Est. E vinse l’Est per 1-0, segnòche verrà in Italia da sabato 7 a lunedì 9 dicembre per presentare il libro “che”, scritto da Giovanni Tosco e pubblicato da Minerva Edizioni.Tuttosport lo intervista.Scrive il quotidiano sportivo torinese:Non è cambiato molto il viso di Ju?rgen. Il tempo non ha infierito sull’uomo che ha segnato una delle più importanti reti nella storia del calcio., a Roma incontreràa 47 anni dallo scambio di maglie che le costò caro nella gara tra Juve e Magdeburgo.«Non vedo l’ora di incontrarlo e abbracciarlo! È vero, per quel gesto fui pesantemente multato, però mai ho pagato una multa tanto volentieri e la suaè ancora appesa nel mio salotto».