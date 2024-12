Ilgiorno.it - San Vittore Olona, violenta rissa lungo il Sempione: uomo di 52 anni finisce all’ospedale

San– Serata di tensione sul. Mercoledì 4 dicembre, intorno alle 22:40, una lite tra due uomini conoscenti è degenerata in unacolluttazione, culminata con il ferimento di uno dei due uomini coinvolti. Il fatto è avvenuto nei pressi dell’incrocio tra la Strada Statale 33 e via Resegone, sul territorio sanse. La disputa, nata per motivi pregressi, è rapidamente sfuggita di mano. Le parole accese hanno lasciato spazio a un’aggressione fisica che ha visto uno dei due contendenti, undi 52, riportare ferite tali da richiedere l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, che ha trasportato il feritodi Castellanza. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e il bilancio dell’episodio si limita a un ferito.