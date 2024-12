Amica.it - Sabrina Carpenter e Barry Keoghan, un anno d’amore e via

Und’amore. Poi, l’addio:preso strade separate. La cantante rivelazione dell’, 25 anni, e l’attore 32enne di Saltburn avrebbero messo in pausa la loro relazione per concentrarsi sulle rispettive vite professionali. GUARDA LE FOTOLe coppie più fashion di tutti i tempisi sono detti addio«Sono entrambi giovani e concentrati sulla carriera, quindi hdeciso di prendersi una pausa», ha detto un insider anonimo a People svelando la fine della storia d’amore. Ancora nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati, ma i rispettivi portavoce non hconfermato né smentito.La love story durata unLa storia traandava avanti da dicembre 2023, quando la coppia era stata vista molto in sintonia durante una cena a Los Angeles.