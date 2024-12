Calciomercato.it - Processo plusvalenze e stipendi, la Juventus torna in tribunale

Riprendono le udienze relative all’indagine sul club bianconero e gli ex dirigenti della ‘Vecchia Signora’ aldi Roma, dopo lo spostamento della competenza territoriale. Tra gli imputati anche l’ex Ad Arrivabened’attualità allala vicenda relativa all’inchiesta sullee le manovre, che due anni fa ha provocato la penalizzazione in classifica dei bianconeri con conseguente esclusione dalla Champions League e dalle coppe europee. Agnelli, Nedved e Arrivabene (LaPresse) – Calciomercato.itSia discutere in aula dell’indagine sul club bianconero, con ilche riprenderà oggi a Roma dopo lo spostamento della sede territoriale attribuita alla fine alcapitolino. Lasarà giudicata come responsabile amministrativo e gli imputati saranno gli ex dirigenti all’epoca della ‘Vecchia Signora’ e in cui spicca ovviamente l’ex presidente Andrea Agnelli come riporta il ‘Corriere della Sera’.