Perché Charles De Ketelaere non ha funzionato nel Milan di Pioli? Ve lo spiega Paulo Fonseca…

IlDenon haneldiprova arlo a modo suoFonseca.Ilsi ritrova di fronteDe. È lui l’ex della partita, il giocatore da temere un qualcosa in più. Un qualcosa di diverso. La sua esperienza ao è stata sfortunata. Non è stata positiva. C’è poco da dire. Con ildi Stefanonon è mai nato quell’amore che invece c’è con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.Un rapporto sempre contrastante che lo ha reso per una stagione intera un giocatore non capito, sempre discusso e alla fine ceduto quasi per disperazione. Ma è stato un errore. Un grandissimo errore.Ma cosa è successo al? Solo colpa del precedente allenatore che non ha capito come far giocare Re? SecondoFonseca:Magari si è adattato di più ad un modo diverso di giocare.