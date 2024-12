Oasport.it - Pattinaggio artistico: Shimada domina lo short Junior alle Finali Grand Prix, bene Zhang-Huang nelle coppie

Leggi su Oasport.it

Un fenomeno vero. Maonon tradisce le aspettative della vigilia e prosegue il suo cammino datrice assoluta in campo. La nipponica s.è infatti imposta con ampio margine in occasione delloprogram femminile incantando la Patinoire Polesud di Grenoble, teatro questa settimana delledel circuito ISU2024-2025 di, mettendo una seria ipoteca sulla vittoria finale.Una vera e propria masterclass quella offerta dall’allieva di Mie Hamada, artefice di un corto senza alcuna sbavatura, contrassegnato da una qualità eccellente in tutti gli elementi tecnici e da una buona presa in tutte le varie caratteristiche che formano il secondo punteggio. La giapponese, imbattuta in questo quadriennio in tutti gli eventi internazionali di categoria, ha inaugurato la performance atterrando il doppio axel, passando poi al triplo flip e alla combinazione triplo lutz/triplo toeloop.