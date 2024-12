Quotidiano.net - Nel 2025 travel retail a quota 100 miliardi dollari nel mondo

Leggi su Quotidiano.net

"Nelilneldovrebbe aumentare per arrivare fino a 100dicon un tasso di crescita annuo composto (Cagr) del 7,5% dal 2019 al; ovunque, dalle stazioni agli aeroporti italiani, abbiamo assistito al raggiungimento e superamento dei volumi pre pandemici con un fondamentale contributo dei viaggiatori internazionali". Lo ha detto Stefano Gardini, presidente Atri, introducendo i lavori del webinair "Uno sguardo all'Aviation e al" che analizza come sta cambiando il comparto e quali sono i margini di sviluppo. "Abbiamo affrontato - aggiunge - l'aumento inflattivo in Italia in modo ancora migliore di altri Paesi, grazie alla nostra incredibile voglia di risalire la china dopo un biennio decisamente difficile. Sicuramente è stato importante il riscontro avuto dalla riduzione della soglia del tax free shopping da 154,95 a 70,01 euro, un provvedimento del ministero del Turismo che ci consente di tirare le fila in modo incoraggiante a fine 2024 con performance che rivelano incrementi ancor più significativi del retali tradizionale".