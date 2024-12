.com - Natale Auditorium 2024 con Allevi, Mannoia, il Gospel Festival e Tosca

La Fondazione Musica per Roma trasformerà l’Parco della Musica Ennio Morricone in un luogo di festa per il periodo natalizio con concerti, mostre, spettacoli comici e di danzaFino al 6 gennaio 2025 la Fondazione Musica per Roma trasformerà l’Parco della Musica Ennio Morricone in un luogo di festa pensato per tutti, bambini, famiglie e adulti che troveranno nelle sale e in cavea, musica di tutti i generi dal jazz al pop, spettacoli di teatro e di danza, il circo contemporaneo, due mostre e un palinsesto di spettacoli gratuiti sotto l’albero diin cavea. Per la prima volta, infatti, l’ospiterà un bellissimo albero diche verrà acceso sabato 7 dicembre alle ore 18.00 con il concerto dell’Amazing GraceChoir diretto da Timothy Martin.Un’illuminazione ad hoc impreziosirà con suggestivi giochi di luce tutto il porticato.