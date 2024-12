Macron | Nominerò un primo ministro che metta d’accordo tutti Dimissioni? No resterò all’Eliseo fino alla fine del mandato

Leggi su Open.online

«Nei prossimi giorniunchetutte le forze politiche». Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, sul prossimo governo francese che succederà a quello – durato appena tre mesi – di Michel Barnier. Ieri, 4 dicembre, ilsi è dimesso in seguito al voto di sfiducia., invece, non si dimetterà: «Mi restano 30 mesiguida del Paese. Onorerò ilper il quale mi hanno eletto i francesi,all’ultimo giorno». Il presidente ha parlato in diretta ai telegiornali delle 20 con un messaggio d.Il nuovo governo di «interesse generale»«Incaricherò nei prossimi giorni undi formare un governo di interesse generale. Il premier dovrà fare consultazioni e formare un governo ristretto al vostro servizio», composto dall’insieme delle forze politiche disponibili a non sfiduciarlo.