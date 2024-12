Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek 2024 in DIRETTA: partenza ritardata di 10 minuti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01:di 10’18.59: Al cancelletto lo svizzero Murisier18.57; La sorpresa potrebbe arrivare proprio dallo sloveno Miha Horbat che ha fatto segnare il miglior tempo nella primacronometrata.18.54: i padroni di casa più attesi, gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, i francesi, Cyprien Sarrazin, terzo martedì in, su tutti ma anche Nils Allegre, che lo scorso anno hanno disputato una grande stagione.18.51: Attenzione anche agli altri grandi specialisti della velocità mondiale, l’austriaco Vincent Kriechmayr, quarto alle spalle di Paris nella coppa del Mondo di specialità dello scorso anno, i canadesi Cameron Alexander e James Crawford18.48: Dallo scorso anno Odermatt ha iniziato a vincere anche inlibera e ovviamente non si vuole fermare: la dimostrazione viene anche dal secondo posto nella primadi martedì sera.