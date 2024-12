Sport.quotidiano.net - La verità di Cataldi. "Sì, eravamo bloccati. Ma Edoardo tornerà»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tirato in volto, non sono stati giorni facili neanche per lui. Raffaele Palladino non ha nemmeno troppa voglia di commentare una serata storta. Nata male e finita peggio a causa di un paio di errori banali dei suoi. "Quando succedono cose così importanti emotivamente è ovvio che ci sia un contraccolpo fisiologico. Abbiamo passato tre giorni con questo pensiero di, adesso lo lasciamo tranquillo con la sua famiglia, ma in campo oggi abbiamo sbagliato cose che non sbagliamo di solito. Poi c’è una partita giocata anche bene, nel secondo tempo l’abbiamo ripresa senza sfruttare tutte le occasioni che abbiamo creato. Alla fine la lotteria dei rigori ci ha visti sconfitti. Ci dispiace avere abbandonato la Coppa Italia, ci tenevamo". Due uscite sbagliate, due gol presi. "Gli episodi decidono le partite.