Lapresse.it - La Russa: “Con Fini cambiamento da destra nostalgica a europea”

“Non si può immaginare il percorso dellapolitica senza considerareun caposaldo di questo percorso”, lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La, intervenendo in Sala Nassiriya a Palazzo Madama alla presentazione del libro ‘Quella meteora acontro: il caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia‘, di Carmelo Briguglio. “Senza Gianfranco, che impersonò quel, non ci sarebbe stato il passaggio dalla, tale era, allamoderna“. “Non c’è bisogno di ridare dignità a Gianfranco, perché non l’ha mai persa, almeno nella mia considerazione e lui lo sa”, ha concluso La