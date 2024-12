Inter-news.it - Inter, Baccin presente a River Plate-San Lorenzo! Gli osservati – SI

L’osserva alcuni giocatori provenienti dall’Argentina in linea con le direttive di Oaktree. Darioè stato visto durante una partita al Monumental, ecco glisecondo Sportitalia.– La missione in Argentina per Darioè appena cominciata. Ieri al Monumental il vice direttore sportivo dell’ha visto la partita trae San. Tra i nomiper il futuro nerazzurro ci sono il talento Franco Mastantuono, classe 2007, ad oggi il piùessante e costoso. Ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro. L’altro attaccante seguito è Pablo Solari, sempre del, ma classe 2001. In secondo piano ci sono Santiago Simon, centrocampista centrale 2002, e Elian Irala, altro centrocampista ma del San. Secondo Sportitalia il Brighton segue già il giocatore 2004.