Ilrestodelcarlino.it - .Il racconto di Checcoli. "L’amicizia l’ingrediente fondamentale»

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un ingegnere prestato all’equitazione: il bolognese Mauroha vinto la medaglia d’oro individuale e a squadre nel Completo alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, ma ebbe il permesso dal padre di allenarsi con quell’obiettivo solo perché il marchese Fabio Mangilli – allora tecnico e selezionatore della squadra italiana – garantì a papàche il figlio non avrebbe trascurato gli esami all’università per gli allenamenti. "Nel 1982 ero il presidente della Fise", spiega l’ingegner Mauro, "e a Roma ebbi occasione di incontrare la formidabile signora Maria Antonietta Setti Carraro. Mi chiese di fare qualcosa per ricordare il generale Carlo Alberto dalla Chiesa e sua figlia Emanuela, io mi misi subito in moto e proposi Milano come sede del futuro evento. Loro abitavano lì, Emanuela aveva lavorato alla caserma Perrucchetti dove era tra le fondatrici del primo centro di riabilitazione equestre per disabili: ma non trovai il modo di organizzare qualcosa di serio, stabile e importante.