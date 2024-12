Liberoquotidiano.it - "Il postino suona sempre due volte": un grande classico del cinema

Leggi su Liberoquotidiano.it

ILDUESky suspense ore 21 Con Jack Nicholson, Jessica Lange e John Colicos. Regia di Bob Rafelson. Produzione USA 1981. Durata 2 ore LA TRAMA Negli anni 30 un vagabondo trova lavoro presso un distributore di benzina. Non tarda a innamorarsi (corrisposto) della bella moglie del datore di lavoro. Presto progettano di uccidere il marito di lei. Non li scoprono, ma il destino li punisce ugualmente. PERCHE' VEDERLO perchè è decisamente una delle migliori trasposizioni del romanzo di James Cain. La scena in cui Nicholson possiede la Lange sul tavolo da cucina fece effetto anche sulle ormai smagate platee degli anni 80. Unica perplessità: perchè punire la coppia assassina (il marito è più antipatico che nelle precedenti versioni)?