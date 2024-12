Lanazione.it - Gesenu e la Corte dei Conti: "Subìto i pesanti costi"

"La sentenza di primo grado ha certamente condizionato pesantemente il nostro operare nei rapporti con le banche ed assicurazioni, nell’accesso al credito e nella partecipazione a nuove gare frenando lo sviluppo". E’ quanto ha detto ieri il consigliere delegato diLuciano Piacenti, in merito alla senteza di dieci giorni fa della Seconda sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello delladei, che ha annullato quella di primo grado con la quale la Sezione giurisdizionale per l’Umbria aveva condannato la, insieme ad altri soggetti, al risarcimento del danno erariale per oltre 25 milioni di euro. "E’ grazie alla forza dellaed all’impegno delle sue risorse umane e professionali – ha detto Piacenti ieri in conferenza stampa – che siamo riusciti a fronteggiare tali difficoltà ed a difenderci nelle sedi adeguate, pur subendoche avrebbero certamente causatidisagi a realtà aziendali minori o meno strutturate di".