Leggi su Open.online

L’avrebbero prelevato da casa, picchiato e minacce di morte se avesse denunciato il tutto. Padre edi 51 e 23 anni sono stati arrestati per aver pestato e sequestrato unresidente a. Il ragazzo aveva appenaun bambino dalla coetanea imparentata con i presunti aggressori. Gli uomini, secondo una prima ricostruzione, volevano sapere dove fosse la minore e volevano costringere il minore a non riconoscere il piccolo in modo che vivesse con loro.La vicendaTutte le persone coinvolte hanno origini romene. Le indagini sono partite il 29 novembre scorso, il giorno del presunto sequestro. In base a quanto è trapelato finora, padre e, armati con pistole e coltelli, sarebbero andati insieme ad altri parenti a prelevare il giovane dalla casa dove vive con i genitori a Rignano Scalo (vicino).