Anteprima24.it - Fiera dell’Immacolata, torna l’appuntamento ultracentenario

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTuttoo pronto per l’ultracentenaria: domenica 8 dicembre, per l’intera giornata, le strade di Grottaminarda ospiteranno una nuova edizione anche quest’anno mirata a conciliare la tradizione e l’innovazione. La tradizione grazie alla presenza dei prodotti locali più apprezzati a cominciare dal Torrone e l’innovazione grazie alla riorganizzazione logistica, tecnica e burocratica dellaper essere al passo con i tempi.«Centinaia le istanze pervenute al nostro Comune per poter partecipare a quello che, ormai da decenni, è un appuntamento fisso che apre le porte allo shopping natalizio – spiega l’Assessora Delegata al Commercio ed alle Fiere, Doralda Petrillo – Anche quest’anno nella collocazione dei posteggi si è dato preferenza all’oggettistica natalizia e per la casa, tutta la storica via Largo Mercato, infatti, è stata dedicata a questo settore.