Edoardo Bove ha dato l'ok per il defibrillatore. Dopo l'impianto non potrà più giocare in Italia

, centrocampista della Fiorentina, si prepara a una svolta nella sua carriera.il grave malore subito durante la partita contro l’Inter, il giovane giocatore hail consenso perdi unsottocutaneo, un dispositivo salvavita che però potrebbe allontanarlo definitivamente dal calcio professionistico in.Il malore, attribuito a una fibrillazione atriale e gestito tempestivamente dai soccorsi, ha cambiato radicalmente il suo futuro. Secondo le rigide normativene, infatti, chi ha unimpiantabile non può partecipare ad attività sportive agonistiche, un limite che non esiste invece in altri Paesi.Il monitoraggio e la decisioneAttualmenteè ricoverato in una stanza singola al policlinico di Careggi, dove è costantemente monitorato dai cardiologi.