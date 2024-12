Iltempo.it - 'È dei nostri”. Blitz anti-ndrangheta a Brescia, pure una suora a disposizione dei clan

Dalle prime ore di questa mattina gli investigatori della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettualemafia della Procura della Repubblica di, hanno eseguito 25 misure cautelari e il sequestro preventivo per oltre 1,8 milioni di euro nonché numerose perquisizioni nelle province di, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso, in relazione a un'associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista operativa in territoriono dedita alla commissione di estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazioni, usura, reati tributari e riciclaggio. Contestato anche lo scambio elettorale politico mafioso. Contestualmente, i Carabinieri del Comando Provinciale distanno eseguendo un'ulteriore ordinanza cautelare emessa nell'ambito dello stesso procedimento penale, anche nei confronti di promotori e partecipi dell'associazione ‘ndranghetista per reati della stessa specie, aggravati dal metodo mafioso.