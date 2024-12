Laprimapagina.it - Double G: ascolta il nuovo brano “Ricordati di me”

Dal 6 dicembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “DI ME”, ilsingolo diG disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 15 novembre.“di me” è il racconto di un amore concluso. Una storia intensa, vissuta con trasporto, ma che ha lasciato spazio a nuove sensazioni.G nei suoi versi ricorda in modo lucido la ragazza che aveva acceso in lui quel sentimento, ma con grande consapevolezza riparte da quella fine per raccontare uninizio. Un percorso musicale che parte proprio da una voglia di esprimere paure e fragilità. “di me” è un viaggio emotivo che unisce artista edtore in un gioco musicale che coniuga ritmi latin a melodie e rime urban.Spiega l’artista a proposito del: “Questonasce da un momento di riflessione profonda, un’analisi di quella fase difficile che tutti prima o poi attraversano: la fine di una relazione.