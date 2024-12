.com - Dirty Dancing arriva a Milano!

Dopo il successo record nel West End londinese nel 2022 e nel 2023,torna in Italia per la prima volta dal 2019 in prima nazionale esclusiva al Teatro Carcano didal 12 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. Trasposizione teatrale dell’omonimo successo cinematografico del 1987 con Patrick Swayze e Jennifer Grey, lo spettacolo è diventato nel tempo un fenomeno globale con produzioni in scena negli Stati Uniti, Sud Africa, Asia e in tutta Europa.è ispirato a uno tra i film più iconici della storia del cinema che ha saputo conquistare il cuore di diverse generazioni. Raccontando la storia di Baby e Johnny, lo spettacolo seduce grazie a un’esplosione di musica travolgente, emozioni mozzafiato e coreografie sensuali e spettacolari.Lo show ha aperto originariamente all’Aldwych Theatre di Londra nel 2006 incassando la più alta prevendita nella storia del West End.