Diabete di tipo 1 | cellule ingegnerizzate per domare infiammazione e sistema immunitario Possibile svolta per chi assume insulina ogni giorno – Lo studio

, rese più forti per difendere l’organismo, potrebbero essere una delle nuove frontiere per la cura deldi1 e dei pazienti reduci da trapianto. A parlare della scoperta è il nuovopubblicato su Science e condotto da un gruppo di scienziati dell’Università della California – San Francisco: il trattamento a base dipotenziate potrebbe risultare rivoluzionario soprattutto rispetto alle terapie utilizzate finora per combattere certe infiammazioni ancora troppo potenti per essere sconfitte dal nostro. Una nuova soluzione per ildi1Quando si parla didi1 ci si riferisce a una patologia cronica, e quindi duratura nel tempo, provocata da un’alterazione del nostro: questo subisce una scompensazione a tal punto da cominciare a riconoscere come estranee delledi per sé amiche del nostro organismo.