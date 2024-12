Tpi.it - Come la domotica sta trasformando le abitazioni

Se una persona riuscisse a viaggiare nel tempo, partendo da vent’anni fa e arrivando oggi, si troverebbe di fronte a un mondo dove la tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere. Basta pensare che vent’anni fa erano disponibili computer portatili poco maneggevoli, mentre chiunque in questo momento ha in tasca uno smartphone, con cui può connettersi alla rete ovunque voglia.Oltre a ciò non si può dimenticare che oggi si possono connettere alla rete e avere funzionalità smart molti oggetti di uso comune che si sono a dir poco evoluti, basta pensare a tutti gli elettrodomestici smart e al peso che ha ottenuto la. Grazie a queste innovative soluzioni il controllo della propria abitazione è diventato molto più semplice, con tante opportunità che un tempo si potevano solo immaginare.