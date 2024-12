Sport.quotidiano.net - Ciclocross, il triello latita: in dubbio la presenza di Van Der Poel, Van Aert e Pidcock

Roma, 5 dicembre 2024 - La preoccupazione dell'Uci per lo scarso appeal delle gare di Coppa del Mondo diè da tempo conclamata al punto che sono al vaglio diverse contromisure per provare a invertire il trend. In realtà, la questione rischia di complicarsi in quest'inverno in cui i nomi grossi del fango, quelli che negli ultimi anni hanno dato vita a spettacolarissimi trielli, sembrano, ognuno per i propri motivi, avere altre piani. Le condizioni dei protagonisti delSe Wout Vanè ancora in fase di recupero dopo la bruttissima ferita rimediata nella caduta della tappa 16 della Vuelta 2024, al netto delle rassicurazioni che arrivano dalla sua Visma-Lease a Bike sul pieno recupero fisico ormai ultimato, la stagione fredda di Tomsembra avere ben altri crucci da risolvere: a prescindere dalla fine del burrascoso rapporto con la Ineos Grenadiers, con il Q36.