Ciclismo multa per Pozzovivo | pedalava in doppia fila con Ulissi

Roma, 5 dicembre 2024 - A quasi un paio di mesi dal ritiro ufficiale, capitato in concomitanza con la fine del Giro di Lombardia 2024, nel quale si è piazzato 38esimo, il nome di Domenicotorna alla ribalta, ma non per un ripensamento sul suo futuro che avrebbe potuto portarlo a superare, dopo il pareggio di quest'anno, il record di partecipazioni al Giro d'Italia di Wladimiro Panizza. Invece no: l'ormai ex corridore lucano si riappropria dei riflettori per una disavventura occorsa durante un allenamento con Diego, che nel 2025 passerà dall'UAE Team Emirates all'Astana Qazaqstan Team. Cosa è successo aNello scorso fine settimana i dueno sulla strada tra Colico e Gravedona prima di essere seguiti e fermati da una pattuglia dei carabinieri. La motivazione è presto detta: i due amici e colleghi (almeno fino a pochi mesi fa)no in, conin particolare a macchiarsi della colpa di farlo sul lato sinistro della strada.